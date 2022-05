Musica: è uscito ‘Testa o croce’, il nuovo singolo del cantautore bordigotto Gianluca Burzese “Brano spensierato e pronto a diventare un tormentone”

L’atmosfera leggera e spensierata di un'estate in arrivo bene si sposa con il nuovo lavoro del cantautore bordigotto Gianluca Burzese. ‘Testa o croce’ è il nuovo singolo del giovane artista laureato in batteria pop al conservatorio ‘Verdi’ di Milano e pronto sin da subito a lanciarsi nel mondo della musica prima con ‘Quella ragazza di cui io parlo’ e poi con ‘Autoritratto’.

“Un brano che dà il benvenuto all’estate e a tutta la sua freschezza - commenta Burzese a pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo singolo - racconta in chiave ironica di situazioni ricorrenti in un rapporto di coppia nel quale il ragazzo è innamorato e in balia di atteggiamenti altalenanti da parte dell’amata. Questa situazione porta a chiedersi se a decidere del destino della sarà il lancio di una moneta. Uscirà testa o croce?”.

“Musicalmente pop, si tratta di un brano spensierato pronto a diventare un tormentone” così Burzese definisce ‘Testa o croce’, singolo che sarà accompagnato anche da un video girato nella Città delle Palme per “una celebrazione dei nostri paesaggi e luoghi storici”.

Con ‘Testa o croce’ Burzese sale a quota tre singoli pubblicati nel giro di un anno, e altri sono già in lavorazione: “Sarà un’estate intensa di lavoro ma spero anche di grandi soddisfazioni e sorprese”.

Da oggi ‘Testa o croce’ sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming cliccando QUI.