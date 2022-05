Sanremo: restyling di piazza Eroi, monta la preoccupazione delle associazioni di categoria per il destino del mercato

Forte preoccupazione del tessuto commerciale del centro città di Sanremo a riguardo del nuovo progetto di riqualificazione di piazza Eroi e la conseguente necessità di spostare il mercato ambulante bisettimanale.

In un recente incontro, avvenuto tra i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio a posto fisso, del Mercato Annonario e Ambulante, Confcommercio, Confesercenti, Fiva, Anva, sono state esaminate le ipotesi del Comune. “Alla luce delle possibili proposte di individuazione del nuovo sito, sono emerse diverse criticità e anomalie che creerebbero diversi disagi agli operatori” dichiarano gli operatori.

“Il mercato bisettimanale rappresenta un importante volano economico storico non solo per le attività situate nella zona di piazza Eroi Sanremesi ma per tutto il centro cittadino - aggiungono - la nuova dislocazione, con necessità di spostamento di 230 banchi, se non concordata e ragionata con gli operatori, potrebbe creare pesanti contraccolpi sul tessuto commerciale, già compromesso dalla crisi economica e dalla pandemia.È determinante individuare una soluzione che non snaturi la storicità del mercato bisettimanale, non crei disagi agli utenti e non impoverisca le attività esistenti in loco”.

“Lo spostamento del mercato bisettimanale di Sanremo, da piazza Eroi in altra sede per consentire i lavori di riqualificazione della zona, evidenzia forte preoccupazione da parte degli operatori ambulanti, degli operatori del Mercato Annonario e delle imprese che gravitano nell’indotto generato dal mercato stesso - conclude la nota - per questi motivi Confcommercio, Confesercenti, Fiva, Anva chiedono all’amministrazione comunale di costituire un tavolo di lavoro al fine di poter esaminare insieme le proposte ed eventuali problematiche che ne possono derivare, con lo scopo di definire una soluzione che consenta di salvaguardare il mercato e il suo indotto”.