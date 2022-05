Il gioco è una componente fondamentale nella vita di un bambino che non si riduce solo al divertimento, ma ingloba tutta una serie di dinamiche che favoriscono il suo corretto sviluppo cognitivo e che gli permettono di maturare esperienza e personalità.

Tutto questo è possibile, però, facendo un'accurata selezione dei giocattoli per bambini da proporre e regalare, tenendo conto della loro età.

Con il gioco i bambini tendono a sviluppare una propria identità, talvolta prendendo spunto dal mondo adulto e cercando di emularlo attraverso la loro personale prospettiva della realtà.

Qui di seguito andremo a fare un'attenta analisi su come scegliere i giocattoli in base all'età dei bambini, avendo cura di ricordare che ciascuna fase della loro crescita richiede una determinata competenza oltre la quale non bisognerebbe mai inoltrarsi, onde evitare di minare la sicurezza che ogni bimbo sente di avere circa le sue capacità.

Giocattoli per la Prima Infanzia

Nella fascia di età compresa tra i 0 e 3 anni, i bambini cominciano a sviluppare i vari sensi ed a sperimentare tutto ciò che li circonda tramite il tatto, l'udito e la vista.

I giochi per la prima infanzia che possono risultare utili in questa fascia d'età comprendono suoni e colori capaci di attirare la loro attenzione, seguita da un'interazione che li permetta di sperimentare e interagire.

Tutti quei giochi di legno o di plastica dura che abbiano tanti colori accesi, suoni e che siano dinamici al tatto sapranno sbalordire il bambino sin da piccolissimo, perché nei primissimi anni tutto ciò che lo circonda è una continua scoperta.

Il genitore che, dunque, vorrà proporre un giocattolo al proprio bimbo, non dovrà ingegnarsi con effetti speciali; basterà un carillon, delle maracas o peluche interattivi e avrà già ottenuto risultati strabilianti.

Giochi in fase di crescita

A partire dai 3 anni, i bambini cominciano ad approcciarsi a quelli che sono i giochi per eccellenza: costruzioni, disegni, giochi di emulazione e di creazione.

Da questa età, infatti, il bambino comincerà a parlare chiaramente e avrà un suo modo tutto particolare di approcciarsi ai giochi, volendo inventare, scoprire, emulare, cantare e ballare.

Fino ai 6 anni i bambini si approcciano alla creazione senza avere in mente un progetto ben preciso, ma si lanciano con invenzioni del tutto improvvisate, inventando storie e personaggi e facendo finta di emulare un adulto o un personaggio della fantasia.

Giochi per bambini più grandicelli

A partire dai 6 anni e con l'inizio dell'età scolastica, i bambini cominciano a ricevere informazioni sempre più attinenti alla realtà e allo stesso modo cercheranno di trasportare questa nuova consapevolezza nei giochi.

È questa l'età in cui i bambini sentono di volersi esprimere con estro e fantasia ed è importante lasciarli liberi di sperimentare, senza influenze, facendo solo attenzione che questi giochi non risultino pericolosi.

Nella fascia d'età 6-9 anni i bambini saranno attratti da quei giochi in cui bisogna partire da un progetto chiaro e definito, come i puzzle, le costruzioni, gli esperimenti, oltre a tutte quelle attività ludiche di movimento e abilità.

Saranno attratti maggiormente dai giochi di abilità o di società in cui sentiranno di volersi misurare con i propri coetanei in sfide divertenti e avvincenti, il tutto sempre a favore di un loro sviluppo cognitivo sempre più ampio.

Giochi nell’età di Socializzazione

Col passare degli anni, si arriva inesorabilmente a quel periodo in cui i bambini, a partire dai 9 anni, avranno instaurato solide amicizie e sarà proprio con i loro compagni che vorranno condividere nuovi giochi.

Crescendo, i bambini tenderanno ad apprendere tecniche e abilità sempre nuove e saranno sempre di più attratti dai giochi di esperimento o di illusione e, specie per le attuali generazioni, non mancheranno i primi approcci al mondo elettronico.

Videogiochi, tablet e smartphone faranno inesorabilmente parte delle loro vite; il compito del genitore sarà quello di alternare il gioco digitale con quello fisico e che permetta loro di non trascurare quel lato socievole che non deve mai mancare.

Molte persone non vedono di buon occhio l’utilizzo di sofisticate tecnologie per bambini, ancora non troppo maturi per capire il delicato confine che separa la fantasia dalla realtà.

In questo caso, la questione non sta tanto nel vietare ma piuttosto regolamentare l'utilizzo prolungato di un cellulare o di una console di giochi; nell'era moderna è giusto che un bambino si approcci alle novità in campo tecnologico, ma sempre con le giuste modalità e il corretto equilibrio.