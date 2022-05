Incidente nel pomeriggio di oggi in via Toscanini a Ventimiglia. Un uomo di 50 anni è caduto mentre procedeva sulla strada a bordo della propria moto; pare che abbia fatto tutto da solo e non ci siano altri mezzi coinvolti.

Il 50enne ha riportato un trauma cranico tale da comportare il trasferimento all'ospedale di Bordighera in codice rosso di massima gravità. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde Intemelia oltre all'automedica del 118.