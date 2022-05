Incidente in serata bel centro di Bordighera, all'incrocio tra via Vittorio Emanuele e corso Italia. Per cause in fase di accertamento uno scooter è andato a impattare violentemente contro un'auto; l'uomo alla guida del motorino è stato sbalzato sull'asfalto e ha riportato diverse contusioni.

Soccorso dalla Croce Azzurra di Vallecrosia e dall'automedica Alfa3, è stato trasportato all'ospedale di Sanremo in codice giallo.