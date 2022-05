Ventimiglia: tre locali all'interno di Cala del Forte verranno assegnati dal Comune a società sportive

La società Cala del Forte, titolare delle concessioni demaniali del nuovo porto turistico di Ventimiglia, ha proposto al Comune di sostituire il locale che si trova a ponente della galleria commerciale, costituito da una superficie di 300 metri quadri circa che, in quanto soggetto attuatore concessionario, era obbligato a cedere in disponibilità al Comune per tutta la durata della concessione, con tre locali che meglio si possono adattare alle esigenze dell'ente e destinarli ad attività di promozione turistica e sportiva marittima di rilievo sociale.

La società ha proposto di assegnare i locali al Comune in forma grezza, ma dotati di servizi generali e di allaccio alla fognatura e alle utenze idrica ed elettrica, per tutta la durata della concessione demaniale, senza oneri. I tre spazi corrispondono ad un locale a ponente della galleria commerciale, in prossimità dell'officina di rimessaggio, con vetrine ed accesso dalla banchina del porto, costituito da una superficie ad uso non commerciale di 60 metri quadri. Un altro in prossimità dell'ingresso carrabile dell'area portuale con vetrine ed accesso dalla banchina del porto, costituito da una superficie ad uso non commerciale di 20,85 metri. E un ultimo a levante, all'estremità della diga principale di sopraflutto, adiacente ad un altro destinato allo stabilimento balneare ‘La Margunaira’ con accesso sia all'interno del porto turistico attraverso l'area destinata a parcheggi auto coperti e dalla spiaggia pubblica in prossimità dello scoglio, costituito da una superficie ad uso non commerciale di 248 metri quadri.

L'Amministrazione ha accolto favorevolmente l'assegnazione temporanea di un anno dei locali a soggetti terzi, a seguito di pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse sulla base di una serie di indirizzi generali: tipologia dei soggetti destinatari dei locali e relativi criteri di assegnazione, determinazione del canone di locazione e delle spese condominiali da corrispondere al Comune di Ventimiglia da parte degli assegnatari privati ed effettuazione dei lavori nei locali da parte degli assegnatari.

I locali saranno affidati ad associazioni che svolgono, per statuto sociale, attività sportive marittime nel settore velico, motonautica, immersione subacquea e tavole da surf, con finalità di aggregazione sociale e senza scopo di lucro. Il Comune predisporrà la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse.