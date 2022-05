Sanremo: alla 'Rubino' un percorso tra biblioteca e scuola per il Maggio dei Libri (Foto)

Alla scuola primaria 'Antonio Rubino' si sono concluse le letture a cura della bibliotecaria Rossella Masper: “Miti per tutti!”. Un percorso fra biblioteca e scuola.

Gli appuntamenti hanno coinvolto tutte le classi della scuola 'Rubino' e sono stati organizzati nell’ambito dell’undicesima edizione del 'Maggio dei Libri', avente come tema “ContemporaneaMente. Leggere per comprendere…”, in cui il libro viene considerato come chiave, come strumento della crescita sociale e personale per conoscere il mondo che ci circonda, per contemplarne le origini e immaginare il futuro.

Tra i tre filoni del tema - “Leggere per comprendere il passato”, “Leggere per comprendere il presente” e “leggere per comprendere il futuro”. La bibliotecaria ha scelto “Leggere per comprendere il passato” e ha selezionato una scelta di racconti mitologici, adatti per le varie fasce d’età, per riflettere sull’attualità degli insegnamenti del passato.

I bambini hanno così avuto modo di conoscere e apprezzare le fatiche di Ercole, Re Mida, le avventure di Giasone, il mistero di Aracne e altri miti ancora. Questa occasione è stata speciale: ci siamo finalmente potuti ritrovare in presenza, all’aperto, e ascoltare le letture della Bibliotecaria nel cortile della scuola, seduti all’ombra del tiglio.

“Il prossimo anno scolastico speriamo di poterci recare alla Biblioteca Civica, nel frattempo i bambini potranno frequentarla durante l’estate per prendere in prestito libri da leggere: dalla seconda alla quinta, tutti gli alunni e tutte le alunne hanno la tessera e a breve l’avranno anche i bambini delle prime” dichiarano dalla scuola.

Di recente c’è stato un prolungamento degli orari della biblioteca e questo favorirà “gli accompagnatori” dei bambini. Nell’ottica di una graduale ripresa delle attività, la biblioteca dal 9 maggio è aperta al pubblico con i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.45 alle 13; martedì e giovedì dalle 8.45 alle 18.30.

Nei pomeriggi di martedì e giovedì, il servizio prestito terminerà alle 18.

L’orario potrebbe subire variazioni dopo la metà di luglio.

“Ringraziamo la bibliotecaria Rossella Masper non solo per la disponibilità - concludono dalla scuola - infatti ci ha dedicato tre mattinate (una per ogni fascia d’età), ma anche per la professionalità e la passione che la contraddistinguono.