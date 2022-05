Pallamano: domani al PalaBiancheri di Bordighera il gran finale del campionato Pre Excellence Under 15 francese

Gran finale del campionato Pre Excellence Under 15 francese al PalaBiancheri di Bordighera domani dalle 14.30 alle 17.

Sarà un sabato da ricordare per i colori biancorossi quello; nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, si affronteranno le migliori squadre del torneo dipartimentale Under15.

La Federazione francese ha assegnato al sodalizio locale l’ incarico di organizzare le finali per i primi quattro posti del campionato, al termine della stagione regolare.

“Un attestato di stima per l’Abc Bordighera da parte della Federazione francese handball che ci rende orgogliosi e nel contempo ci sprona a continuare con rinnovata energia nella strada intrapresa” dichiarano dalla società bordigotta.

Si inizierà con la finale per il primo e secondo posto che vedrà contrapposti il Cros de Cagnes ed il Villeneuve Loubet, mentre alle 15.30 sarà proprio l’Abc a scendere in campo per confrontarsi con il Mougins e giocarsi il terzo e quarto posto.

“Nell’occasione saranno presenti arbitri ed addetti al tavolo francesi ed italiani così da consolidare la già promettente collaborazione fra le federazioni” concludono dall'Abc Bordighera.