Calcio: questa sera sul campo del Morgana la finale del primo Memorial “Carlo Barillà”

Stasera a partire dalle 20.15 sul campo del Morgana di Sanremo in corso Trento e Trieste si svolgeranno le finali del 1° Memorial “Carlo Barillà'”.

Ieri sera sono andate in scena le semifinali che, pur essendo in un contesto amichevole, sono state molto combattute e hanno espresso un livello di gioco molto alto a testimonianza del fatto che anche a fine stagione, la voglia di ricordare una persona molto importante nel panorama calcistico ponentino unita all'aggregazione e il piacere di giocare è superiore alle logiche di classifica.

Il calcio d'inizio della manifestazione è stato dato simbolicamente dal nipote di Carlo Barillà.