Taggia: Taggia: la lista ‘Progettiamo Il Futuro’ contro il nuovo punto vendita e rotonda senza incrocio

“L’autorizzazione a continuare la progettazione di un nuovo punto vendita (Decatlhon) nella zona ‘Colli’, destinata invece e purtroppo alla raccolta dei rifiuti indifferenziati, prevede, allo stato, la realizzazione ad opera del privato attuatore, quale interesse pubblico, di una rotonda”. A dirlo sono i rappresentanti della lista ‘Progettiamo il Futuro con Gabriele Cascino Sindaco’ che spiegano: “Noi crediamo che tale opera, peraltro, dove non c’è un incrocio stradale sia nettamente insufficiente e per nulla conveniente quale contributo alla comunità”.



“Oltre a contestare l’opera privata, che posta in quell’incomprensibile contesto, determinerà solo la chiusura di altre piccole attività commerciali senza nessun beneficio per il territorio, riteniamo che la realizzazione di una sola rotonda non può essere ritenuto adeguato strumento compensativo!”.



(in basso la delibera)