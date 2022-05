Nel weekend parte la campagna di tesseramento del Partito Democratico provinciale

Partirà questo weekend il tesseramento del Partito Democratico in Provincia di Imperia.

“In un momento come questo, di grande incertezza e preoccupazione dei cittadini è compito della politica proporre soluzioni - dichiara il segretario provinciale Cristian Quesada - vogliamo essere un partito radicato nei territori, fatto di donne e uomini che si mobilitano per ottenere una società migliore che non lasci nessuno indietro. Una solida base su cui costruire un futuro migliore e raggiungere le più alte aspettative”.

“È per questo che sabato e domenica nelle piazze della provincia di Imperia lanciamo una campagna di tesseramento rivolta ai militanti e simpatizzanti del Partito Democratico” aggiungono i 'dem'.



La campagna di tesseramento si svolgerà a: