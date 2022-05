L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 20 al 27 maggio

ARIETE: Ed eccola qui una settimana più frizzante delle bollicine e più movimentata di un treno ad altissima velocità nel corso della quale avrete tante di quelle idee in testa dal non capire neppure voi da dove iniziare a concretizzarle… In amore accadranno cose strane mentre in ambito operativo non esiterete a farvi stimare. Rimembrate inoltre che il rispetto è alla base di qualsiasi relazione e che se manca questo elemento nessuna storia può continuare. Sabato allegrotto.

TORO: Rasserenatevi e pazientate in quanto solo il tempo vi darà ragione e allora sì che brinderete all’ostacolo sormontato, alla felicità bramata, al riconoscimento ampiamente guadagnato! L’essenziale sarà non dar peso a quisquilie, mettere in riga i pretenziosi e tenere sotto stretta vigilanza tutto ciò che vi sta a cuore! Quattrini da sborsare per casa, impianti, veicoli, regali o manutenzioni. Scoprirete inoltre che qualcuno, pur se a fin di bene, vi ha detto una bugia.

GEMELLI: Qualcosa sta per variare rispetto al passato e, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività, affetti o soldini, ne trarrete beneficio pur dovendo calcolare un paio di noiosi contrattempi atti a far salire i fumenti. Nel complesso però non va malaccio e l’essere ottimisti vi aiuterà a guardare fiduciosamente al dischiudersi di giornate promettenti… Fattibili pure dei comunicati inaspettati, una noia pecuniaria, delle cosine da aggiustare e un acciacco da curare.

CANCRO: Sapere ciò che si vuole è la prima regola per vivere bene, compiere scelte intelligenti e non andare in tilt per niente… Rammentatelo quantunque la nebbia dell’insicurezza offuscasse la testolina e se gli antecedenti mesi hanno portato asprezze vi riscatterete basta soltanto aspettare che le stelle diano il loro benestare. Qualcuno aderirà ad una festa o cerimonia altri saranno preoccupati per una faccenda assai delicata. Corrucci per un anzianotto e domenica pazzerella.

LEONE: Di falsi il mondo abbonda e lo costaterete personalmente quando vi capiterà di trattare con personaggi dalla triplice faccia o nello scoprire la vera identità di un essere più infido di un serpente ma fate spallucce e fregatevene altamente in quanto, in mezzo a tanta marmaglia, c’è chi vi stima e vuole il vostro bene. Questo è il momento giusto per far pulizia sia in casa che nelle persone tenendovi strette soltanto quelle di risaputa affidabilità. Week end festaiolo.

VERGINE: Astri mezzi storditi favoriscono cali energetici, frustrazioni attigue a lavoro e denaro, screzi con uomini bacucchi o femmine invidiose, inconvenienti atti a scombussolare piani ed idee, pasticci in cui rischiate involontariamente di cacciarvi… Per contrapposizione, piacevoli incontri, divertenti ritrovi, allieteranno le serate malgrado qualcuno tenti di sciuparvi il week end ma senza riuscirvi! Se da tanto aspettate delle conferme sappiate che arriveranno.

BILANCIA: Con Giove in aspetto di opposizione vi sentirete talvolta fiacchi, stufi di trattare con imbranati e desiderosi di rinvenire un’oasi di pace… Ma non abbacchiatevi perché con l’arrivo della bella stagione anche l’umore migliorerà così come non sono da escludere delle occasioni da cogliere al balzo, dei gratificanti combini, l’alleggerimento di un fardello o dei colloqui risolutivi pur dovendo usare prudenza sia sulla strada che con le finanze. Evento da solennizzare.

SCORPIONE: Tassativo gestire prudentemente qualsiasi rapporto al fine di non fomentare tensioni, cagnare e parapiglia. Gli astri suggeriscono di astenersi dal compiere scelte di immane portata, dare in escandescenze o cader preda di depressioni che non vi potete permettere! Sul lavoro, nelle amicizie o in famiglia aleggerà un po’ di maretta e la settimana sarà talmente intensa dal giungere a domenica col cervello fuso. Contratti o scritti da rivedere. Invito mangereccio.

SAGITTARIO: Stufi di deprecabili condizioni o soggetti indigesti, accettate richieste, proposte, cambiamenti, in quanto lasciare la via vecchia per la nuova darà ottimi risultati anche se, sotto l’egida di un Marte balzano e capriccioso, ne vedrete e sentirete di tutti i colori al punto di non dovervi più stupire di nulla… Una promessa verrà altresì mantenuta a metà…Missiva emozionante, diverbi in ambito domestico e contatti con enti sanitari o bancari. Domenica ballerina.

CAPRICORNO: Un gran fermento aleggerà nell’aria impedendo di vivere pacificamente considerati gli impegni a cui adempiere. Se covate segreti desideri o attendete la circostanza giusta per allargare il cerchio di azione datevi una smossa e non aspettate passivamente che sia il fato a disporre per voi… Fattibili dei combini con amiconi, una domenica movimentata, temporanee incomprensioni con il partner e vulnerabilità ad infiammazioni, cervicali o imbarazzi intestinali.

ACQUARIO: È ora di riflettere e scendere a patti con una realtà da accettare, parlare chiaro per non venir fraintesi, concedervi un attimino di relax, credere in metamorfosi di immane valore, variare look e riprendere in mano le redini della normalità. Una strana esperienza avrà parecchio da insegnarvi mentre una conoscenza andrà approfondita. Si prospettano pure novità spettanti genitori, partner o figli. Tendenza a sbalzi pressori o colite. Domenica adatta a scampagnate.

PESCI: Al di fuori delle solite quattro mura e della uggiosa routine ritagliate degli spazi per voi coltivando un hobby, organizzando un combino, facendovi un personale regalino… Se ciò non fosse attuabile, imparate a convivere con i problemi magari minimizzandoli visto che nel pieno dell’estate si dissolveranno licenziando l’affanno e poi approfittate dell’ultimo quarto di Luna nella vostra costellazione per sistemare un paio di faccende e vivere più serenamente.

Ogni stella è un sogno da afferrare e custodire nel cuore