Ventimiglia: Paolo Nani protagonista al Teatro Comunale con la lettera, "15 microstorie con la stessa trama"

Mercoledì 25 maggio 2022, alle 21, presso il Teatro Comunale di Ventimiglia si terrà lo spettacolo 'La Lettera' di Paolo Nani. Lui sarà solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti e riuscirà a dar vita a 15 micro storie, tutte contenenti la medesima trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa.



Il tema de "La Lettera" è liberamente ispirato al libro dello scrittore francese Raymond Queneau "Esercizi di Stile", scritto nel 1947, dove una breve storia è ripetuta 99 volte in altrettanti stili letterari. "Nell'arco di 80 minuti non lascia un attimo di respiro, inchioda lo spettatore, lo seduce con una raffica di sorprese dal ritmo sfrenato e bislacco e lo fa in un modo unico, alla Paolo Nani. - spiegano dal teatro - Imitarlo è impossibile. Perché non si smette mai di ridere per tutta la durata dello spettacolo, vien fatto di chiedersi…. la risposta sta nella incredibile precisione, dedizione, studio e serietà di un artista che è considerato a livello internazionale uno dei maestri indiscussi del teatro fisico".