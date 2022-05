Sanremo: partita la tappa del Giro d'Italia', ecco la carovana che lascia la ciclabile per l'Aurelia (Foto)

Un fiume di corridori, seguiti dalle diverse ammiraglie, hanno lasciato Sanremo dopo la ‘passerella’ sulla pista ciclabile, inserendosi sull’Aurelia in corso Mazzini. I 'girini' sono stati accolti dal bar 'Cueva' con tanti palloncini rosa per festeggiare il passaggio della corsa.

La corsa, tra la partenza ‘spettacolo’ di via Adolfo Rava e la zona di Valle Armea, non era sotto il cronometro e ha visto i corridori transitare sulla ciclabile in mezzo a due ali di folla. Poi la partenza dalla zona di Bussana, per raggiungere Imperia e la Statale 28 del Nava.

Oggi pomeriggio, lo ricordiamo, l’arrivo è previsto a Cuneo.