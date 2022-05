Sanremo: il rapimento e l'uccisione di Giuseppe Taliercio, incontro con Pierluigi Vito e Fulvio Fellegara

"Il 20 maggio 1981, viene rapito dalle Brigate Rosse Giuseppe Taliercio, direttore dello stabilimento petrolchimico della Montedison, ucciso dopo 47 giorni di prigionia. Il corpo sarà ritrovato crivellato da 17 colpi di pistola esplosi da Antonio Savasta. - spiegano i promotori dell'incontro - Cesare Taliercio, che allora aveva 18 anni, si trovava in casa con la sorella Bianca e i genitori la mattina in cui i brigatisti, travestiti da finanzieri, si introdussero nell’abitazione e rapirono suo padre".

Il sequestro e l'uccisione di Giuseppe Taliercio, sarà al centro di un incontro online, in programma il 23 maggio, alle ore 21, organizzato da l’Azione Cattolica della Parrocchia di S. M. degli Angeli di Sanremo e la Coperta di Yusuf. Ospiti saranno Pierluigi Vito, scrittore e giornalista e Fulvio Fellegara segretario provinciale CGIL. L'incontro sarà su zoom e verrà trasmesso online in diretta sul canale YouTube della 'Coperta di Yusuf'.

"Savasta, nel 1985, all’inizio del processo disse dell’ingegnere: 'Tentava di spiegarci il senso della vita e io non capivo da dove prendesse la forza per essere così sereno'. Erano gli anni dello scontro, anzi, degli scontri, non solo tra il potere delle multinazionali e i lavoratori e contro il comunismo combattente militante, ma anche tra le forze politiche, all’interno stesso del governo e dell’opposizione parlamentare" - aggiungono.