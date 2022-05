La giornalista imperiese Alessandra Chiappori al Salone del libro di Torino

Sabato 21 maggio la giornalista imperiese Alessandra Chiappori sarà al Salone del libro di Torino dove, alle 19.45 presso lo stand Regione Sicilia, padiglione 2, presenterà Torino di carta (il Palindromo, 2019), guida letteraria parte di una collana che l'editore palermitano dedica alla scoperta dei luoghi letterari e alla rilettura di grandi scrittori del Novecento in chiave "geografica".



La presentazione sarà un match scherzoso tra le due antiche capitali italiane, prima Torino e poi Firenze, grazie alla guida Firenze di carta, ultimo volume della collana Le città di carta di Il palindromo scritta da Alessandra Mastroleo, ideatrice e curatrice del sito Turismo letterario.





In fiera è anche presente l'ultimo libro di Alessandra Chiappori, scritto insieme al fotografo Stefano Ascheri, 111 luoghi della Riviera dei fiori che devi proprio scoprire, pubblicato da Emons Libri & audiolibri e in libreria dallo scorso 5 maggio. Un omaggio alla provincia di Imperia per una guida turistica che permette di scoprire curiosità sulla Riviera dei fiori dalla costa all'entroterra tra arte, enogastronomia, tradizioni e personaggi.