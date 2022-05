Da Sanremo il via alla 13ª tappa del Giro d’Italia, Faraldi: “La città ha un ruolo importante nel mondo dello sport” (Video)

Sanremo accoglie la partenza della 13ª tappa del Giro d’Italia in un clima estivo. Tanti gli appassionati arrivati in città dal Nord Italia, qualcuno anche dall’altra parte del mondo, per una grande festa in rosa che celebra Sanremo come città dello sport anche al di là degli storici appuntamenti di ogni anno.

Comprensibile la soddisfazione dell’assessore a Turismo e Sport Giuseppe Faraldi che, con orgoglio, rivendica ai nostri microfoni il ruolo di Sanremo come città dello sport e non soltanto del mare e del Festival.

L’intervista all’assessore Giuseppe Faraldi

L’occasione è buona anche per lanciare le prime indiscrezioni sul calendario eventi dell’estate 2022 che sarà all’insegna della musica nelle piazze con eventi per tutti i gusti.