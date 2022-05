Bay Club Sanremo: si riparte con la grande inaugurazione del sabato notte

A partire dal 21 Maggio, tutte le settimane dalle 23:30, si torna in pista per divertirsi a ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte in riva al mare con animazioni e performance tipiche del locale sanremese.

Con l’avvicinarsi della calda stagione, per gli amanti della festa e delle danze fino all’alba la voglia di scatenarsi sotto le stelle scalpita.

Il Bay Club dedica i suoi eventi agli appassionati della movida con un mix di musica dance/pop e spettacolo. I migliori successi degli ultimi anni in un contesto di scenografie a tema, intrattenimento e comfort.

È possibile prenotare il tavolo in pista o nel privè dove si potranno ordinare bottiglie di champagne o super alcolici accompagnati da frutta fresca, ricevendo le attenzioni dello staff di sala per tutta la serata.

Inoltre, è disponibile il servizio Shisha con una selezione di quattro tipologie di gusti differenti tra cui poter scegliere. È uno strumento per il fumo da poter condividere al tavolo con gli amici, in quanto ogni Narghilè è dotato di più beccucci monouso che permettono l’utilizzo dell’oggetto da più persone simultaneamente.

Questo nightclub è il punto di riferimento della provincia, sempre al passo con i tempi. Il locale, di tendenza e di gran fascino, è il posto giusto per trascorrere una bella serata in compagnia all’insegna del piacere e della spensieratezza.

Un ambiente raffinato e suggestivo, nel quale vengono organizzati i più esclusivi party estivi della città che negli ultimi anni hanno decretato il successo di questo luogo.

Bay Club | Corso Trento-Trieste 12 | 18038 Sanremo (IM)

Info & Booking

+39 348 3984066

info@bayclubsanremo.it

www.bayclubsanremo.it

https://www.bayclubsanremo.it/bay-music-saturday-BigOpening/

Instagram: https://www.instagram.com/bayclub_sanremo/