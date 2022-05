Vallecrosia: la Polizia Locale recupera rettile di circa 2 metri annidato in un ripostiglio

Intenso pomeriggio quello di ieri giovedì 19 maggio 2022 per l'unica pattuglia della Polizia Locale del Comando di Vallecrosia, infatti alle ore 14.00 è stata impegnata per la chiusura del ponte sulla Romana causa rottura di un giunto di dilatazione e consequenziale intervento di ripristino dello stesso da parte della Ditta incaricata, operazione che ovviamente ha provocato ripercussioni su tutta la viabilità cittadina, con ingenti code per tutto il pomeriggio.

Oltre a questo intervento, la pattuglia ha scortato con la massima urgenza a sirene spiegate fino all'Ospedale di Bordighera un cittadino che causa l'utilizzo di una sega circolare si è procurato gravissime lesioni ad un arto.

Nel tardo pomeriggio poi la pattuglia è intervenuta in un'abitazione privata in quanto un grosso rettile (quasi due metri di serpente) si era intrufolato in un ripostiglio. Grazie anche all'intervento in ausilio di une pattuglia dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia l'animale è stato prelevato e liberato nei vicino fiume Verbone.

Oltre a questi, le continue richieste d'interventi che ogni giorno si susseguono da parte dei cittadini Vallecrosini, alle quali è sempre più difficile porre rimedio vista la carenza significativa dell'organico.