Coronavirus: numeri sempre in calo anche oggi, dopo tanti mesi per la prima volta nessuno in terapia intensiva

Sono 592 nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore, in relazione ai 5.879 tamponi eseguiti per un tasso di positività in diminuzione, al 10,06%.

Sono stati 98 i nuovi casi di oggi in provincia di Imperia, 76 a Savona, 310 a Genova e 106 a La Spezia. Sono 30 i ricoverati di oggi in provincia di Imperia (stazionari) e, dopo diversi mesi, nessuno dei pazienti è in terapia intensiva. In regione sono invece 202 (1 in più di ieri) dei quali 8 (stabili) in terapia intensiva.

Oggi non si registra un morto in regione, un 83enne in provincia di Savona. In isolamento domiciliare restano oggi 10.028 persone, 497 in meno di ieri.

Sotto il bollettino completo e il dettaglio sulle vaccinazioni.