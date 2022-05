Cervo: scontro auto-moto su Capo Mimosa, motociclista 43enne trasportato in ospedale a Pietra Ligure

Grave incidente stradale, questa mattina poco prima delle 7 nella zona di Capo Mimosa, tra Cervo e Andora al confine tra le province di Imperia e Savona.

Secondo una prima ricostruzione si sono scontrati un’auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 43 anni che ha riportato una grave ferita e sospetta frattura a una gamba.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze della Croce D’Oro di Cervo e della Bianca di Andora. Il 43enne è stato portato in ospedale a Pietra Ligure in codice rosso di massima gravita mentre quello dell’auto a quello di Imperia, in codice verde.

L’incidente è stato rilevato dai Carabinieri.