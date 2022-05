Bordighera (IM): U Cavetu, un’osteria moderna con piatti di grande eccellenza e un servizio perfetto all’interno di un’oasi verde.

CNA di Imperia offre un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo a Bordighera nella meravigliosa e affascinante pineta che divide la parte alta della città dal mare. Qui troviamo un locale, U Cavetu, da cui si può godere di una splendida vista sul mare dove 3 giovani Oscar, Alberto, Lorenzo hanno dato vita ad un progetto gastronomico ambizioso e di grande successo: una cucina che offre deliziosi piatti alla carta, realizzati con prodotti a km zero e di stagione, una zona bistrot che propone gustosi piatti del giorno e aperitivi con tapas, piccole ghiottonerie e ottimi cocktails.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

Oscar Martinelli

I due giovani chef, Oscar Martinelli e Alberto Piazza sono una coppia di grandi professionisti, non fatevi ingannare dall’età, perché hanno maturato diverse e varie esperienze anche internazionali prima di dare vita a questa nuova avventura.

Alberto Piazza

L’idea è stata quella di mettersi in gioco insieme valorizzando le diverse competenze e conoscenze nella proposta di una cucina di territorio attraversata da una vena innovativa e attenta alla sostenibilità ambientale.

La divisione dei compiti, non rigorosissima vede Alberto dedicarsi con più impegno ai prodotti da forno, realizzati con farine di grani antichi macinate a pietra e lievito madre, ed ai primi piatti fra cui ottime paste fresche e ripiene fatte a mano. Imperdibile la sua rivisitazione dei tortellini panna e prosciutto con un ripieno di anatra.

Oscar segue con maggiore attenzione i piatti di carne, selezionati con cura e di pesce, che proviene da pescatori locali con cui è in contatto diretto. Merita una citazione il suo “Piccione ripieno”, di grande eleganza e perfezione tecnica, che dimostra pienamente la personalità e maturità del giovane chef.

Il segreto del successo della proposta gastronomica di questo locale sta sia nella passione per il lavoro e l’amore per i prodotti del territorio dei due chef, ma anche nel servizio di sala e del bar, sempre preciso e attento, curato da Lorenzo Zinghinì, che completa il giovane terzetto.

I cocktail originali preparati da Alessia Marchisio completano il quadro garantendo un perfetto accompagnamento alle tapas, barbagiuai e prelibatezze, che arrivano dalla cucina.

Un luogo incantevole, immerso nel verde e che si fa apprezzare in ogni momento della giornata: dall’aperitivo alla cena nei giorni dal lunedì al venerdì, ed anche a pranzo il sabato e la domenica.

Uno spazio giovane, ma adatto a tutti ed assolutamente da provare.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e produzioni rare. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio, ma soprattutto il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente e alla salvaguardia delle tradizioni. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

U Cavetu si trova a Bordighera in corso Francesco Rossi telefono +39 3206494434 mail: info@ucavetu.com Sito internet: https://www.ucavetu.com/