Sanremo: problemi di prenotazione per una visita fisiatrica, la risposta di Asl 1 Imperiese al nostro lettore

Asl 1 Imperiese interviene, in relazione alla mail di un nostro lettore per le difficoltà di prenotazione per una visita fisiatrica (QUI):

“Il nostro Ufficio Relazioni col Pubblico - scrive Asl 1 - ha ricevuto la segnalazione dell'utente e si è immediatamente attivato. Ricordiamo che in base alla priorità indicata sull'impegnativa del medico di famiglia, vi è una determinata tempistica, ma nel caso in cui l'utente manifestasse criticità nel trovare una disponibilità può contattare il numero verde 800186044. Questo numero telefonico prenderà in carico l'impegnativa e contatterà l'interessato non appena ci sarà la disponibilità della prestazione”.