Esce ‘Soli’, il primo singolo della rock band sanremese ‘4centesimi’

Esce ‘Soli’, il primo singolo dei rockers ‘4centesimi’.



"I 4centesimi - si spiega nel comunicato - sono una vera e propria superband composta dal mitico Fabio Rossi alle chitarre, Andrea Damele alla batteria, Sandro Guasco al basso elettrico e Raffaele Arieta alla voce. Arieta, popolare singer sanremese, già frontman di Ratamacue e Radiorevolver, è l'autore di questo brano di debutto.

Il brano Soli, è un classic rock dal testo struggente con parole che graffiano l'anima e commuovono anche l'ascoltatore più distratto. Il lavoro, mixato da Giovanni Nebbia, è supportato da un videoclip sorprendente, girato e montato dal sanremese Maurizio Ferrandini che ha curato l'immagine della band per questo storico debutto.

‘Soli’ è il preludio perfetto di un album che vedrà presto la luce e impegnerà la band in una serie di attività live e promozionali. In un epoca che brucia artisti come fossero cerini, finalmente una produzione destinata a lasciare il segno, il ‘caro rock, sguaiato e riscaldato’ dei 4centesimi fa venire voglia di canzoni importanti, di musica vera e di grandi live. Un progetto serio, carico di passione e buon gusto che fa sentire meno ‘soli’ tutti gli appassionati del grande rock d'autore".

Il video è già on line e sta riscuotendo grande consenso: https://youtu.be/jXFlI49F8xU