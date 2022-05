Diano Marina: lavori di Rivieracqua sulla condotta, possibili disagi nell'erogazione per tutta la giornata

Rivieracqua dovrà intervenire nuovamente con lavori di riparazione della condotta “Roja1” a Diano Marina in via Torino in prossimità del civico 11 all'altezza dello stabilimento balneare “Bagni Teresa”.

Dato lo stato del guasto che, stando a quanto riferisce l'azienda, potrebbe ampliarsi, potrebbe rendersi necessario eseguire delle manovre di rete che potranno comportare cali di pressione o interruzione del servizio in tutto il Golfo Dianese a partire dalle 11 di oggi e sino al termine dei lavori previsto per le 20.30 di questa sera.

Al ripristino dell'erogazione potrebbero verificarsi fenomeni di opalescenza dell'acqua che andranno progressivamente a scomparire e, comunque, non pregiudicheranno la potabilità.