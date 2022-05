Al via i primi tre progetti di comunità di autoconsumo realizzate da Unoenergy sul territorio nazionale

Unoenergy, già protagonista del progetto di mobilità sostenibile che ha visto l’installazione di colonnine per la ricarica di auto e bici elettriche e delle panchine solari avviato nella Città dei Fiori, oggi annuncia un altro importante traguardo: la realizzazione delle prime tre comunità energetiche. Le comunità energetiche sono un insieme di utenti finali di energia elettrica che si aggregano per produrre e condividere energia rinnovabile. Grazie a questa possibilità i partecipanti generano benefici economici, ambientali e sociali a loro stessi e al proprio territorio. Le prime tre comunità sono state realizzate a Bologna e nel Vicentino.



Fabio De Martini, Amministratore Delegato di Unoenergy S.p.A. si conferma soddisfatto di questi primi risultati: “Crediamo fortemente nello sviluppo delle Comunità Energetiche e nella produzione e autoconsumo di energia verde. Grazie alla start-up Unoenergy Sharing Solutions nata nel 2021, si sono conseguiti i primi risultati concreti, ma prevediamo un importante sviluppo di queste iniziative nei prossimi anni. La realizzazione di comunità di autoconsumo, così come i progetti di mobilità elettrica e di efficientamento energetico, fanno parte del piano di crescita ed evoluzione del nostro gruppo, sempre più attento alla sostenibilità e all’efficienza”.



Le comunità di autoconsumo stanno modificando anche i modelli di business del mondo dell’energia elettrica. Se fino ad oggi, infatti, solo il produttore era destinato ad un ruolo attivo nella gestione dell’energia, ora stiamo assistendo ad una partecipazione attiva di tutte le utenze che possono virtualmente auto consumare l’energia prodotta in eccesso da altri impianti.



Walter Lagorio, Presidente di Unoenergy S.p.A. dichiara: “Le comunità di autoconsumo, così come la generazione di energia pulita sono fondamentali per le generazioni future. A seguito dei progetti di mobilità sostenibile realizzati per la città di Sanremo, che ospita la nostra sede, continua il nostro impegno nel cammino di transizione energetica, non solo a livello locale, ma su tutto il territorio nazionale, dove la nostra società opera”.



Marco Boccioli, Responsabile progetti di innovazione energetica del Gruppo Unoenergy: “Siamo molto soddisfatti di aver attivato tre nuove comunità di autoconsumo. Questo risultato è un primo passo che ci fa ben sperare per il futuro, stiamo infatti lavorando per l’attivazione di altre comunità per condividere energia autoprodotta da fonti rinnovabili su tutto il territorio nazionale. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, lo sviluppo delle comunità energetiche consente alle famiglie e alle imprese di risparmiare in bolletta oltre a contribuire concretamente a migliorare l’ambiente in cui viviamo. Siamo solo all’inizio, ma Unoenergy è all’avanguardia nella realizzazione di progetti di autoconsumo collettivo, basti pensare che su 23 istanze di autoconsumo presentate all’autorità a livello nazionale, 3 sono state realizzate da Unoenergy. Ci stiamo impegnando molto su questo progetto e il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento affidabile per tutti coloro che vogliono partecipare a questa importante iniziativa”.

Le tre comunità di autoconsumo attivate da Unoenergy consentiranno a tre condomini, di cui due a Camisano Vicentino e uno a Bologna, di autoprodurre energia verde e di auto consumarla collettivamente.



Al momento ne fanno parte un totale di 27 utenze: di cui 18 famiglie, 3 attività commerciali e 6 utenze condominiali. Le famiglie e le attività commerciali pur non avendo un proprio impianto fotovoltaico, avranno la possibilità di utilizzare l’energia verde ed in questo modo risparmiare sia sulle spese elettriche condominiali che su quelle private, per almeno 20 anni. È il caso concreto del progetto di Camisano Vicentino, circostanza senza precedenti in Italia di due comunità adiacenti, che vede coinvolti sia privati cittadini che attività commerciali.

Unoenergy è in grado di proporre a tutti i condomini, ai loro amministratori, alle famiglie che vi abitano e alle attività commerciali che vi lavorano, la corretta soluzione e tutti i passi da seguire per realizzare e sviluppare velocemente la propria Comunità Energetica.

Per maggiori informazioni sulle comunità energetiche Unoenergy https://www.unoenergy.it/comunita-energetiche/

https://www.youtube.com/watch?v=Senkw0XBkkU