Ventimiglia: lettore comasco con la seconda casa ringrazia il Sindaco Scullino per i Balzi Rossi

Un nostro lettore, Dario Agosti, di Como ma con la seconda casa a Ventimiglia, ci ha scritto per ringraziare il Sindaco della città di confine.

“Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco Scullino e la sua giunta per tutto il lavoro certosino che impegna il quotidiano nel rendere turisticamente sempre più bello il circondario ventimigliese. In particolare il ‘ripascimento’ della spiaggia libera dei Balzi Rossi è davvero encomiabile. Finalmente l’aspetto di questo angolo di paradiso e di preistoria permette una comoda fruizione da parte dei tanti villeggianti in età non più giovane e permette agli stessi di sostare vicino ad uno splendido angolo di mare senza subire l’esborso faraonico richiesto dalla vicina spiaggia privata. Magari la ciliegina sulla torta potrebbe essere rendere un po’ più comoda la discesa a mare confina tante con gli ombrelloni e i lettini dello stabilimento senza doversi strusciare alle rocce. Sono certo che la lungimiranza di Scullino potrebbe fare l’ennesimo miracolo dopo quelli già fatti in loco. E’ bello vedere e constatare che ancora c’è una amministrazione comunale che pensa in modo fattivo a riqualificare uno degli angoli che vengono apprezzati anche nella notissima Costa Azzurra che è solamente il proseguimento della nostra costa ponentina. Complimenti anche per la pista ciclabile. Veramente bella,pulita e comoda. Auguri per il proseguimento del progetto di Cala del Forte che secondo me e tanti altri potrebbe divenire ,quando ultimato, un vero approdo a livello di altri più famosi marina francesi e che per la sua particolare fruibilità da parte dei non possessori di barche funziona come calamita per chi vuole rendersi conto della nascosta bellezza di quell’angolo di Ventimiglia”.