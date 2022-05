Taggia: interruzione corrente elettrica senza preavviso, la viva protesta di un cittadino

"Buongiorno signor direttore,



Vorrei segnalare come, ormai, le società che forniscono servizi si sentano in diritto di intervenire sulle varie utenze senza ritenere opportuno avvisare gli interessati.

Sostituire contatori o sospendere l’erogazione del servizio, secondo il loro personalissimo codice comportamentale, non richiede più un minimo di rispetto per chi beneficia del sevizio per il quale paga, anche profumatamente, per averlo.

Nella mattinata odierna, a Taggia a più riprese è stata interrotta la corrente e, parlando con utenti di varie abitazioni, la cosa ha interessato un’area abbastanza ampia. Nessuno degli interpellati ha avuto notizia della cosa nei giorni precedenti.



Non so se la procedura di sospendere e riattivare la corrente a più riprese e per brevi periodi possa comportare ripercussioni su qualche elettrodomestico (es. frigo o lavatrice) ma, se così fosse, sarebbe opportuno che fosse riconosciuto agli utenti non solo il ruolo di soggetti obbligati ma anche di fruitori di diritti e, ovviamente, gli eventuali danni provocati dovrebbero essere rifusi. Tra l’altro, sulle pagine del suo notiziario compare l’avviso di un intervento a Sanremo per giovedì, la stessa cosa avrebbero potuto estenderla anche per Taggia.



Antonio Longordo".