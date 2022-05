Taggia: ex caserme Revelli nell'incuria e nel degrado, la segnalazione di un professore del Liceo Sportivo (Foto)

Un insegnante del Liceo sportivo di Arma di Taggia ci ha scritto per segnalare lo stato di degrado e abbandono della zona delle ex caserme Revelli:

“Lo faccio a malincuore – ci scrive – per evidenziare la situazione della zona dove si trova la nostra scuola. Sicuramente molti abitanti del posto hanno già potuto osservare quanta trascuratezza c’è stata in questi anni verso quello che potrebbe essere invece un parco gioiello di questa città. Essendo un docente del Liceo sportivo pensavo ci fosse finalmente la possibilità di creare una struttura o cittadella dello sport che potesse far svolgere al meglio le più svariate discipline sportive ai nostri alunni e in generale ai giovani atleti di Arma e Taggia. Ma al di là di questi sogni che hanno illuso diverse generazioni e sono stati sempre infranti da una realtà ben diversa, ho voluto personalmente fotografare quello che è lo stato attuale del campetto di calcio adiacente l’Istituto. Fino a questo inverno la società di calcio dell’Argentina si è occupata di tagliare l’erba del campo. Da almeno tre mesi nessuno se ne occupa e abbiamo più volte fatto presente al Comune l’impossibilità di svolgere attività con i nostri ragazzi, vista la crescita dell’erba, senza ricevere una risposta concreta. Negli ultimi giorni la situazione è diventata ancora più critica, come si può evincere dalle foto e la nostra scuola dovrà interrompere lo svolgimento del progetto atletica iniziato con un esperto della FIDAL e rinunciare al torneo di fine anno scolastico, salvo che il Comune accolga questo ennesimo appello e prenda dei provvedimenti immediati. Provvedimenti per il bene dei ragazzi, ma anche della collettività, visto che questa situazione porta sporcizia e pericoli di vario genere per tutti quelli che abitano o frequentano questa zona”.