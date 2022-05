Sanremo: degrado in strada carrozzabile San Lorenzo, la segnalazione con foto di una residente

“Buongiorno,

Scrivo per segnalare una situazione di degrado in Strada Carr. San Lorenzo causata da rifiuti abbandonati e mal conferiti da alcuni residenti (non vengono rispettati gli orari e non vengono utilizzati gli appositi contenitori). Ciò causa l’arrivo di topi e gabbiani che rompendo i sacchetti provocano una situazione al limite della decenza.

Necessita inoltre un intervento decisivo del Comune per provvedere alla rimozione delle erbacce, per un fattore estetico, igienico e soprattutto perché crescendo in modo incontrollato potrebbero essere causa di incendi.

GDA”.