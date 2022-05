Target: Cierre Arredo, quando l’esperienza e la passione si trasformano in arte

La Cierre Arredo nasce nel 1967 quando Franco Carnevale, dopo diversi anni di esperienza come garzone in numerose falegnamerie, decide di aprire la propria realtà per dar sfogo a tutta la sua creatività. Il nome dell’azienda richiama le iniziali del figlio del fondatore, Carnevale Renato.

Il focus della Cierre Arredo è improntato principalmente sull’arredamento di interni ma le creazioni del titolare e del suo team si possono definire delle vere e proprie opere d’arte. Con il tempo, infatti, il signor Renato e suo figlio Luca Carnevale, che oggi si occupa della parte amministrativa dell’azienda, hanno imparato a non darsi limiti per quanto riguarda le richieste dei loro clienti. Oltre a gestire la parte burocratica dell’azienda per dare una mano alla sua famiglia, oggi Luca lavora come consulente finanziario di banca Fideuram.

L’esperienza risulta fondamentale non solo per la progettazione degli arredi ma anche per la costruzione, la lavorazione e la vera e propria realizzazione di quest’ultimi.

L’azienda opera principalmente in provincia di Imperia e sulla Costa Azzurra, riuscendo così a coprire un vasto raggio d’azione. La sede principale dell’azienda è a Sanremo ma vista la vicinanza con Monaco la Cierre Arredo vanta anche numerosi progetti con clienti internazionali. L’obiettivo principale dei titolari è quello di rendere la propria azienda unica nel settore dell’arredamento lavorando ogni giorno con prodotti Made in Italy.

Grazie alla passione di Luca e Renato Carnevale la falegnameria è giunta alla terza generazione e ogni giorno i titolari cercano di trasformare il legno e altri materiali in oggetti di arredamento di uso quotidiano che possano soddisfare le esigenze di ogni cliente.