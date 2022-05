Pallapugno, l'Imperiese espugna Santo Stefano Belbo (4-9) e torna alla vittoria. Raviola:" Era importante sbloccarci"

Torna al successo Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese che espugna Santo Stefano Belbo per 4-9 nel primo turno infrasettimanale della stagione (settima giornata di Serie A).

Federico Raviola comanda sempre il punteggio e domina il gioco con un eccellente ricaccio. La prima fase è piuttosto equilibrata: con due cacce uniche, si passa dall'iniziale 0-2 dell'Imperiese al momentaneo 2-2. La squadra ligure, in divisa verde smeraldo, strappa sul 2-4 ma l'ex di giornata Enrico Parussa tiene incollati i suoi, con un settimo gioco risolto ancora alla 'secca'.

Poi, con il tabellone che recita 30 pari e 3-4 Imperiese, Raviola colloca due cacce in posizione favorevole e riesce a trasformarle nel punto (3-5) che vale l'intervallo, dopo una lunga ora e quaranta di gioco.

Nella ripresa, la spalla Benso ed i terzini Iberto e Giordano - per la prima volta titolare in questa stagione - non fanno passare palloni e Raviola al ricaccio diventa letale. L'Imperiese fa così le prove per la fuga concedendo un solo gioco ad Augusto Manzo e la contesa si chiude sul 4-9.

Olio Roi Acqua S. Bernardo Imperiese conquista la prima vittoria, sul campo, in trasferta e sale così a quota 3 punti in classifica. Sabato sera tornerà a Dolcedo (ore 20:30) ed ospiterà Araldica Castagnole Lanze dell’ex Davide Amoretti.

Dopo la partita, il capitano Federico Raviola ha commentato: "Era importante sbloccarci perchè arrivavamo da alcune difficoltà. Abbiamo fatto una buona prova e siamo stati attenti. Sappiamo che la risalita sarà difficile perchè, al momento, siamo indietro. Sabato saremo nuovamente in campo."