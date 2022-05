Pallamano: sconfitta in trasferta per la San Camillo Rivera femminile che perde il primo posto

Sconfitta amara in trasferta nello scorso weekend per la San Camillo Riviera Pallamano Imperia nel vicino Principato di Monaco contro le loro pari età per 22-19.

"E' stata una partita nervosa – dice il dirigente Piero Torielli - il risultato è stato sempre in bilico fin dalla prima frazione terminata 12-11 in nostro favore. Nella ripresa le monegasche trovano il giusto guizzo nel finale per concludere vittoriose la partita. Le nostre ragazze hanno forse sentito troppo il peso dei punti in palio necessari per la lotta alla testa della classifica con il Cannes".

In virtù dei risultati dell'ultima giornata ora è il Cannes primo, in virtù di una migliore differenza reti. La San Camillo Riviera è seconda e deve guardare le spalle, perchè le contendenti del podio (Nizza e Mougins) si stanno avvicinando pericolosamente. E, scherzo del calendario, saranno prossime avversarie nelle ultime due giornate di campionato. "Avevo detto in tempi non sospetti che sarebbe stato un bel torneo - conclude lo stesso dirigente -combattuto ed equilibrato e fino a questo momento il pronostico è stato mantenuto".

San Camillo Riviera: Sara Atzori, Ariana Bocica portiere, Raffaella Broi reti 2, Alessia Moisello, Alice Olivieri, Clara Pellicari 1, Marianna Polimeno, Roberta Realino, Giulia Repetto 7, Ksenija Susa, Maria Traverso 9, Samira Wiedemann. Allenatore: Antonella Maglio. Dirigenti: Piero Torielli - Domenico Bonsignorio.