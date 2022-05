Nove atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori domenica scorsa alla prova regionale di Chiari (Bs)

Si è svolta, domenica scorsa a Chiari in provincia di Brescia, la 4ª prova regionale del campionato di ginnastica ritmica AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) della Lombardia alla quale ha partecipato anche la Liguria.

L’intento della Ginnastica Riviera dei Fiori era quello di fare un’esperienza di gara significativa contro ginnaste di una regione tra le più forti in Italia, in una stagione ‘complicata’ che ha visto scendere in pedana le nostre ginnaste della sezione silver avanzato e gold, si è deciso di iscriversi a questo programma di gare che si completerà con la partecipazione alla finale nazionale in programma a Rimini ad inizio giugno.

Ben nove le ginnaste ponentine che si sono alternate al corpo libero, palla, fune, clavette, cerchio e nastro. Nel programma gold allieve 9ª Angelica Pavan, 10ª Giada Caridi, 11ª Marie Panizzi e 12ª Lavinia Falcidia con punteggi molto vicini tra loro. Nelle junior 4° posto per Esmeralda Caporusso e nelle senior 5° posto per Alice Frascarelli e 6° Giulia Carrera.Nel programma master allieve podio e bronzo per Sofia Pugachev e nelle junior 10ª Eleonora Oggero. Trasferta positiva per le ginnaste ed i tecnici Daniela Breggion e Lorenza Frascarelli che hanno esordito in questo circuito di gare di ottimo livello.

Domenica 8 maggio, invece, è stato il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori in Sanremo, la sede della prova regionale di Ginnastica per Tutti (GPT), che ha visto la partecipazione di oltre 400 giovani e giovanissime ginnaste che si sono avvicendate nelle prove non competitive (sotto gli 8 anni in FGI non sono previste classifiche di merito) del Gymgiocando a squadre e il pre-agonismo individuale. Per le attività agonistiche si sono disputate il Promogym individuale e il Syncrogym a squadre. Ospiti dell’evento il nostro gruppo della Golden Age ( salute e fitness) che ha presentato una coreografia super applaudita. Le goldenginnaste si allenano ai Giardini Nobel resi disponibili dal progetto ‘Sport nei Parchi’ voluto dal Comune di Sanremo.

La sezione GPT ed i suoi programmi tecnici stanno incontrando l’ interesse da parte di molte Associazioni affiliate alla FederGinnastica e i numeri ed l’entusiasmo dei partecipanti soddisfano e gratificano la direttrice tecnica regionale Alice Frascarelli che ha ‘affidato’ l’organizzazione della gara alla Ginnastica Riviera dei Fiori. Alle premiazioni , oltre allo staff tecnico e dirigenziale della riviera erano presenti la Vice Presidente del Comitato Regionale FGI Liguria Maria Rosa Villa e per il Comune di Sanremo il Consigliere Avv. Ethel Moreno. Anche in questa occasione il centro sportivo di Valle Armea ha dimostrato di essere una location ben attrezzata per svolgere gare, campionati, stage e manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale.

La collaborazione e la disponibilità tra le 14 Società che vi fanno attività, la scuola, il Comune ed Amaie stanno rendendo sempre più ‘importante’ e funzionale il Polo sportivo aggregativo che coinvolge giornalmente centinaia di giovani.