Sanremo: oggi pomeriggio Consiglio sulla sanità, ci sarà il DG Silvio Falco ma non il Presidente della Regione

Ci sarà sicuramente il Direttore Generale dell’Asl 1 Imperia, Silvio Falco, e alcuni direttori sanitari dell’azienda che gestisce la sanità nella nostra provincia, oggi pomeriggio in Consiglio comunale a Sanremo, chiesto al termine dell’ultima Conferenza dei Capigruppo e incentrato su un tema tanto caro a tutti.

L’opposizione, infatti, aveva chiesto al Presidente del Consiglio e al Sindaco che, nel corso della riunione fosse presente il Direttore Generale dell’Asl 1, Silvio Falco e, se possibile anche on line, il Presidente della Regione (anche Assessore alla Sanità) Giovanni Toti.

Questa seconda richiesta non sarà soddisfatta, visto che il Presidente della Regione ha un altro impegno e non potrà essere presente nemmeno on line. Le risposte sul futuro della sanità in provincia, quindi, arriveranno solo dai dirigenti locali. Su cosa verteranno le richieste degli esponenti politici matuziani?

Sicuramente uno dei temi principali sarà l’ospedale unico, con le sue tempistiche e su come procedono i progetti. Ma anche il ‘Borea’ che, dopo lo stress subito a causa del Covid, dovrà riprendere la sua normale attività. Senza dimenticare la funzione del Saint Charles di Bordighera, nell’occhio del ciclone da tempo in relazione alla sua privatizzazione.

Per fine mese è prevista una seconda riunione del Consiglio comunale di Sanremo. Si svolgerà il 27 maggio, quando all’ordine del giorno ci sarà la variante per il deposito della Riviera Trasporti a San Martino e le tariffe della Tari che, con lo spostamento dei rifiuti nel savonese, saranno sicuramente aumentate.