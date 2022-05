Diano Marina, Tari in consiglio comunale. L’assessore Spandre: “Nessun aumento di tariffe rispetto allo scorso anno”

Si è parlato anche di rifiuti stasera in consiglio comunale a Diano Marina. L’assessore al Bilancio, Luca Spandre, ha illustrato i conti che ammontano a 3milioni e 300mila euro, “senza aumenti a carico di imprese e famiglie per il 2022”, ha dichiarato.

La minoranza per bocca del capogruppo di ‘Diano Domani’ Francesco Parrella ha contestato i ritardi, la mancanza di comunicazione rispetto al nuovo appalto da parte dell’aggiudicataria Igea e la bassa percentuale, il 31 per cento, di raccolta differenziata in città.

Il sindaco Cristiano Za Garibaldi ha replicato: “C’e un nuovo sistema al quale ci dobbiamo abituare tutti quanti, altrimenti dovremmo rivivere la situazione Tradeco. Questo appalto lo abbiamo subito e siamo pronti ad emettere sanzioni per quanto riguarda i ritardi sulla comunicazione. Preoccupati per la stagione estiva ma dovremmo riuscire mettere a regime la situazione. Inizieremo anche corsi nelle scuole per i bambini”.

Marcello Bellacicco (Lista civica Diano Marina): “Auspico una azione decisa dell’amministrazione con applicazione di sanzioni essendo molto coerenti, senza scheletri nell’armadio educando dove bisogna educare”. Pratica approvata con i voti della maggioranza, astenuti Lista civica Diano Marina, contrari ‘Diano Domani’.