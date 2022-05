Domenica di shopping ad Arma di Taggia con "Festa in Viale", tante occasioni, artigianato ed enogastronomia locale

Domenica 22 maggio parola d'ordine shopping ad Arma di Taggia. Il Viale delle Palme è la location scelta per 'Festa in Viale'. Una manifestazione tutta nuova organizzata da Confesercenti Taggia con il patrocinio del Comune. Tanti stand animeranno il viale nel cuore di Arma di Taggia, per tutta la giornata.