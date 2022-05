Matrimonio: tutte le tendenze del momento per un giorno indimenticabile

Con la bella stagione ritorna anche il periodo dei matrimoni: la maggior parte dei futuri sposini infatti scelgono questi mesi per festeggiare il giorno più importante della loro vita e non c’è da sorprendersi. Quali sono però le tendenze wedding più in voga del momento? Scopriamole insieme, in modo da offrire qualche spunto utile a chi è alle prese con i preparativi.

Le bomboniere di Save the Children per un matrimonio solidale

Le bomboniere sono un must per ogni matrimonio che si rispetti. Rappresentano il ringraziamento degli sposi nei confronti degli ospiti che hanno condiviso con loro la gioia di un giorno speciale. Tra tutte quelle in commercio, le bomboniere solidali continuano a spopolare e rimangono dunque tra le tendenze wedding più consolidate degli ultimi anni. Sono sempre di più infatti i futuri sposini che scelgono le bomboniere solidali anziché i classici portaconfetti e bisogna ammettere che si tratta di un’ottima idea. Queste infatti consentono di fare del bene: chi le sceglie fornisce un aiuto concreto a coloro che ne hanno maggiormente bisogno, senza per questo rinunciare a dei portaconfetti bellissimi e alla moda da regalare ai propri invitati. Oggi, Save the Children permette di ordinare le bomboniere solidali direttamente online, scegliendo tra le moltissime varianti disponibili nel catalogo. Vale dunque la pena prendere in considerazione questa opzione, perché aggiunge un valore profondo al matrimonio.

L’allestimento punta sulla sostenibilità

Le tendenze wedding 2022 puntano tutto sulla solidarietà dunque, ma non solo, perché c’è un’altra grande tematica che continua a riscuotere un grande successo ed è quella della sostenibilità. Sempre più in voga sono le nozze eco-green, che prevedono un allestimento attento nei confronti dei materiali e dell’ambiente ma non solo. Lo stesso rinfresco viene sempre più spesso organizzato puntando sulla sostenibilità e scegliendo cibi biologici, a Km0, che siano sani e al tempo stesso meno impattanti sull’ambiente. Anche questa è una tendenza alla quale vale la pena ispirarsi, anche perché al giorno d’oggi l’attenzione nei confronti di tale tematica è aumentata notevolmente e gli ospiti apprezzeranno sicuramente un matrimonio eco-friendly.

Dopamine dressing: abiti da cerimonia super colorati

Per quanto riguarda invece gli abiti, sembra proprio che il 2022 continuerà ad essere l’anno del dopamine dressing. I vestiti da cerimonia dunque si fanno sempre più colorati ed allegri, quasi a voler manifestare la gioia per un ritorno alla normalità tanto atteso quanto desiderato. Gli invitati dunque, a patto che non sia esplicitamente richiesto un dress code da parte degli sposi (e anche questo è possibile) possono esprimere la propria personalità con abiti eleganti ma ricchi di colore e lo stesso è concesso anche alla sposa. Se infatti l’abito bianco rimane un vero e proprio must per le coppie più attente alla tradizione, sempre più future spose scelgono un vestito più moderno, che esca dai canoni classici e permetta di osare un po’ di più.

Lista nozze: da quella solidale all’IBAN sugli inviti

In quanto alla lista nozze invece non esiste un vero e proprio trend. C’è chi preferisce anche in tal caso puntare sulla solidarietà aprendone una direttamente su portali online come quello di Save the Children e chi invece inserisce l’IBAN direttamente sugli inviti. Due approcci completamente differenti, che però devono essere ugualmente rispettati dagli ospiti.