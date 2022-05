Alla scoperta dei benefici del Pilates

Quali sono i benefici del Pilates? Sono tantissime le persone che si pongono domande in merito. La ricerca di soluzioni per tenersi in forma sostenibili per il corpo e la mente è sempre più centrale. Il Pilates è una delle alternative più apprezzate al proposito (chi vuole provare a praticarlo a Torino, può prendere in considerazione le lezioni proposte dalla scuola di ballo Ivan e Genny).

Perché vale la pena provare questa tipologia di attività fisica? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Cosa è il Pilates?

Prima di entrare nel vivo dei benefici del Pilates, vediamo un attimo di cosa si tratta. Questo metodo, ideato dall’imprenditore tedesco Joseph Pilates, è un approccio rieducativo e, in seconda istanza, riabilitativo. Già popolare a metà degli anni ‘20 - ai tempi, veniva proposto tra i metodi di allenamento dei membri dell’esercito tedesco - vede le sue basi nel controllo della postura. Per amor di precisione, facciamo presente che, al centro dell’attenzione, c’è la regolazione del baricentro del corpo umano.

Nato con lo scopo di rendere i praticanti più consapevoli della propria corporeità, il Pilates è un approccio all’attività fisica adatto sia ai soggetti sedentari, sia a chi è abituato a muoversi.

Chiarita questa doverosa premessa, possiamo entrare nel dettaglio dei suoi vantaggi per la mente e il corpo.

Pilates: perché fa bene

Come mai il Pilates fa bene? I motivi sono diversi. Premettendo il fatto che è opportuno praticarlo con regolarità, rammentiamo la sua capacità di migliorare notevolmente la coordinazione, sia la qualità della respirazione. Come è chiaro da quanto specificato in merito alle intenzioni del suo ideatore, si tratta di un metodo di allenamento grazie al quale è possibile apprezzare un notevole miglioramento della presa di coscienza in merito all’efficienza dei propri muscoli.

I benefici del Pilates non finiscono certo qui! Da ricordare, per esempio, è la sua capacità di migliorare, tonificandola, la muscolatura addominale. Si tratta di un vantaggio non da poco. Il core, infatti, è un’area fondamentale per sostenere tutto il corpo.

Quando si parla dei motivi per cui vale la pena integrare questa disciplina nel proprio workout, un doveroso cenno va dedicato alla sua capacità di agire sulla colonna, ottimizzandone la flessibilità. Soprattutto in questo periodo che, a causa dello smart working, vede la sopra citata parte del corpo sottoposta a un livello di stress non indifferente, si tratta di un aspetto positivo a dir poco rilevante.

In virtù dei suoi effetti positivi relativi al rinforzo dei muscoli addominali e di altri distretti muscolari, il Pilates rappresenta un’alternativa molto utile per tenere sotto controllo i dolori lombari, una problematica che, anche a causa della sopra citata sedentarietà, affligge tantissime persone.

Il Pilates ha controindicazioni?

Per approcciarsi in maniera consapevole alla pratica del Pilates, è il caso di informarsi in merito all’esistenza o meno di controindicazioni. Ce ne sono? In linea di massima no. Tutto poi dipende dalla situazione del singolo praticante. A tal proposito, rammentiamo che, in alcuni casi, viene sconsigliato a chi tende a soffrire di contratture o di ernie.

Falsi miti da sfatare

Concludiamo parlando di alcuni falsi miti relativi al Pilates che è bene sfatare. Il principale riguarda gli effetti di questa disciplina sul peso. No, la pratica del Pilates non aiuta a dimagrire! Il motivo è molto semplice: non si tratta di un’attività aerobica.

Se viene associato a un workout come la corsa, gli effetti sul peso si possono notare. Ai fini del calo ponderale, però, il Pilates da solo non serve. Un altro falso mito da sfatare in merito al Pilates riguarda la sua capacità di aumentare la massa muscolare. Per essere precisi, è il caso di ricordare che è proprio il contrario! Il Pilates è un punto di riferimento fondamentale per ottimizzare il tono dei muscoli e per evitare di esagerare con la massa.