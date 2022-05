Imperia: auto danneggiate sulla Spianata, il 19enne Ameglio finisce in carcere: per due volte ha violato i domiciliari

E’ stata disposta la custodia cautelare in carcere per Angelo Ameglio, 19 anni, uno dei quattro presunti responsabili dei danneggiamenti e dei furti, avvenuti nella notte del 20 marzo scorso a Imperia, ai danni di mezzi parcheggiati sulla Spianata di Oneglia.

In particolare il provvedimento restrittivo costituisce un aggravamento rispetto alla misura degli arresti domiciliari cui era già sottoposto il giovane, poiché sorpreso in due distinte occasioni fuori dalla propria abitazione. Violazioni per cui era stato denunciato per evasione. A fine mese il giovane è stato beccato dai militari per strada mentre faceva jogging.

Le indagini condotte nel marzo scorso dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile attraverso le testimonianze di alcuni passanti, un’approfondita analisi delle telecamere della videosorveglianza cittadina e perquisizioni domiciliari, avevano immediatamente consentito di ricostruire la dinamica dei fatti, commessi presumibilmente dai quattro giovani, tutti successivamente colpiti della misura cautelare degli arresti domiciliari.