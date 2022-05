Riva Ligure: via ai lavori per rendere accessibile l'area scavi di Capo Don

La passerella, pensata anche per persone diversamente abili porterà ad altezza strada dove sarà collocato anche un totem informativo. In un secondo momento il passaggio pedonale dovrebbe essere regolamentato con un semaforo a chiamata per garantire una maggiore sicurezza per gli utenti. Ora che la campagna scavi è terminata per il Comune inizierà il cammino per la valorizzazione del sito che in questi anni ha permesso di ritrovare un considerevole numerosi reperti. Oggetti del passato in parte esposti all'interno dello Spazio Espositivo Multimediale (SEM) che si trova al piano terra del municipio, nel centro cittadino. Locali che come ogni estate saranno presto aperti al pubblico in maniera continuativa, visto il grande successo ottenuto in questi anni.