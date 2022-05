Imperia: anche il vice presidente Piana domani al 'Ruffini' per l'inaugurazione della nuova sede dei periti agrari

Ci sarà anche il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana all’inaugurazione di domani, alle 11, della nuova sede del Collegio Unico Regionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Liguria presso l’Istituto di Istruzione Superiore Ruffini di Imperia.

La cerimonia vedrà anche la donazione di due pregevoli esemplari di ulivi integrati nell’antistante parco del comprensorio scolastico che verrà intitolato alla memoria della ricerca scientifica per il Covid -19.

“Non è un semplice trasferimento – aggiunge il vice presidente Piana – ma un segnale importante ed operativo per facilitare l’attività degli studenti durante la formazione e accompagnarli nel percorso lavorativo. La provincia di Imperia è sempre più rilevante nel settore primario: le nostre eccellenze sono un vessillo della Liguria nel mondo e creano un forte indotto sia dal punto di vista del tessuto produttivo ed economico sia da quello della ricettività, in cui le experience aziendali rivestono un fattore di scelta determinante nella meta di viaggio. Ringrazio l’Istituto Ruffini, da Luca Ronco ed Enrico Zelioli agli studenti, per gli importanti cambiamenti che stanno affrontando con dinamicità per rispondere sempre di più alle esigenze attuali, il presidente del Collegio Nazionale dei Periti Agrari Mario Braga, il direttore generale Silvio Falco dell’ASL 1 Imperiese e tutte le istituzioni che condividono questo momento, tra cui il sindaco di Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola e il presidente del Collegio della Liguria Giovanni Bovalina”.