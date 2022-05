Giacchetta (Cna Liguria): “Autostrade per l’Italia abbia la decenza di evitare di farsi pubblicità in Liguria”

“I liguri non meritano questo ennesimo affronto – afferma il Presidente Cna Liguria, Massimo Giacchetta, commentando gli striscioni pubblicitari di Autostrade per l’Italia a Genova - è un insulto per le vittime, per i parenti, per la città, per tutti gli utenti della rete autostradale ligure che ogni giorno subiscono i disagi dovuti ai cantieri. Comprendiamo che si tratti di uno sponsor del Giro e abbiamo rispetto per la manifestazione e per tutti gli appassionati che seguono l’evento, ma ne pretendiamo altrettanto. È tempo di dimostrare il dovuto sdegno verso chi non mostra sensibilità e riguardo per quanto accaduto. In Liguria non trovi spazio nessuna operazione di marketing da parte di Autostrade. Cogliamo l’occasione per ricordare che poche settimane fa sulla carta stampata è stata utilizzata l’immagine di Manarola per evidenziare l’importanza dei collegamenti e dei lavori di manutenzione in corso sulla rete autostradali. Cantieri indispensabili per mettere in sicurezza gallerie e viadotti che sono stati per anni senza i dovuti controlli”.