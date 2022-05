Una nuova situazione di degrado, sporcizia e abbandono di rifiuti. Questa volta ci arriva da via Padre Semeria a Sanremo, con le foto dei nostri lettori Paola e Paolo:

“Dopo un veloce taglio di erbacce ecco spuntare ‘fiori di rara bellezza’ in un contesto che di civile ha ben poco. Che tristezza in via Padre Semeria, percorso che dall'autostrada fanno i turisti per raggiungere la città dei fiori”.