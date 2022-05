Sabato e domenica ritorna a Imperia il 'Pino Valle' di minirugby: sale l’attesa mentre fervono i preparativi

Sabato e domenica prossimi Imperia ritorna capitale del minirugby o rugby propaganda in Liguria con l’annuale trofeo “Pino Valle”. La rigorosa organizzazione, oliata nel tempo, il bel campo, il bel clima imperiese.

Tutto questo permette una entusiastica adesione di società non liguri ad un contesto davvero unico. Dagli under 7 agli under 13, con 10 società partecipanti: Imperia Rugby come padroni di casa, Sanremo Rugby e Salesiani Vallecrosia Rugby come realtà coinvolte nel progetto di franchigia provinciale Union Rugby Riviera e poi Vespe Cogoleto, Biella, Collegno, Tradate, Fennec Fox di Gessate e le sempiterne presenti Fiamme Oro di Roma, memori dell’impegno in Polizia di Stato del rimpianto Pino Valle.

Spicca dunque la partecipazione di squadre padane, attirate dalla dimensione ligure, mare, sole, clima invidiabile, cui si aggiunge la qualità sempre più elevata dell’ospitalità imperiese. L’organizzazione, come detto, è ferrea, sia per gestione degli spazi che per gestione della refezione, con attenzione anche alle allergie per bambini e accompagnatori.

In campo sabato il torneo degli under 13. La domenica poi torneo delle restanti categorie, under 7, 9 e 11, con premiazione attorno alle ore 17. Lo spettacolo, i numeri, i colori e l’allegria sono assicurati. Vedere per credere, il responsabile del torneo, Massimo Zorniotti, è al lavoro da mesi per l’appuntamento e i volontari della società sono già in piena azione.