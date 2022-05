Vallecrosia: convocato per il 25 maggio il Consiglio Comunale con diversi punti all'ordine del giorno

Mercoledì 25 maggio è stato convocato il consiglio comunale di Vallecrosia alle ore 18.00 con il seguente Ordine del Giorno.

Si parlerà dell’approvazione della convenzione per affidamento del servizio di tesoreria comunale; dell’approvazione del piano economico finanziario della Tari con la determinazione delle tariffe per il 2022; dell’approvazione della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale sociale. Oltre a questi tre punti verranno trattate 5 interpellanze e un ordine del giorno del gruppo consiliare ‘Voi con noi per Vallecrosia’.



Si tratta del regolamento del consiglio comunale vigente sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti, del regolamento vigente in merito al dissuasore di traffico sul lungomare Marconi; del decoro e della pulizia di varie aree della città e precisamente ‘giardini via Angeli Custodi’, ‘aiuole dei marciapiedi’, ‘aiuole rotonda incrocio via San Rocco e via Romana/area Tonet’ e ‘pulizia dei marciapiedi’; dell’area cani al mare e sugli eventi turistici oltre all’orsine del giorno sul campo Raul Zaccari;

La pubblicità della seduta viene garantita mediante un collegamento dedicato in diretta streaming attraverso link reperibile sulla home page del sito istituzionale del comune http://www.comune.vallecrosia.im.it/