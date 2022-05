Ventimiglia: sabato alle 16 la professoressa Adriana Albini presenta ‘Cronaca, attualità e ricerca scientifica’

Protagonista del secondo appuntamento de La stampa al Museo, edizione 2022, sabato prossimo 21 maggio alle ore 16, presso la Biblioteca Aprosiana Fondo Moderno di piazzetta Bassi, è la professoressa Adriana Albini, scienziata di valore internazionale, ma anche scrittrice e giornalista, quale membro di più riviste scientifiche come Journal of National Cancere Institute ed è l’ideatrice del club delle Top Italian Women Scientists 2016 che riunisce le eccellenze femminile in campo biomedico. A dialogare con lei un ventimigliese “eccellente”: il professor Carlo Iachino.

Adriana Albini: docente di Patologia Generale all’Università Milano Bicocca e Professor Affiliate Faculty alla School of System Biology, College of Science George Mason in Virginia, negli Usa, la docente italiana è tra le più note scienziate italiane contemporanee, tanto che nel 2020 è stata inserita dalla BBC, unica italiana, tra le 100 donne più influenti ed “inspring” dell’anno. Nel 2018 era stata già eletta nel Board of Directors di AAXR (American Association for Cancer Research ed è responsabile del Working Gropu di Cancer Research. Ricercatrice tra le più citate grazie a suoi studi, ha un elevatissimo Index: 95 ed ha ricoperto (e tuttora ricopre) importanti incarichi nei maggiori Istituti di ricerca italiana, nonché membro di numerosi Comitati Scientifici. Tra i numerosi ed importanti incarichi ricoperti ricordiamo quelli di anche Presidente della Società Italiana di Cancerologia e del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Salute Donna. Veneziana di nascita, genovese di adozione (ed oggi milanese, dove lavora) ha studiato nel capoluogi ligure, in Germania e negli Stati Uniti. Si occupa di Biologia molecolare e angiogenesi (e cioè di come “soffocare” i tumori). Ha sviluppato nuove terapie biologiche e geniche e studia anche gli aspetti molecolari di componenti della dieta per un programma di prevenzione delle malattie cronico-degenerative. Si occupa anche ci cardio-oncologia ed ha messo a punto un modello di “Metastasi in provetta” utilizzato i tutto il mondo e oggetto di numerosissime citazione. E’ titolare di 14 brevetti per nuovi approcci terapeutici. Coniugata (il marito è docente universitario a Varese) ha due figli: Thomas e Silvia, pratica a livello agonistico il circuito nazionale master scherma femminile vantando numerosi podi, tra cui il bronzo Mondiale nel 2018.