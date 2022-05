‘Stelle nello Sport’ festeggia la 23ª edizione con tre giornate intense alla Festa dello Sport

Da venerdì a domenica, tre giorni "stellari" a base di sport, movimento, benessere e amicizia. Il conto alla rovescia è terminato e la Festa dello Sport al Porto Antico di Genova sta per iniziare.

Da 23 anni Stelle nello Sport promuove eventi, incontri e attività per diffondere cultura e valori dello sport in tutta la Liguria. Un impegno quotidiano al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni, portato avanti sotto l’egida di Coni e Cip Liguria con il patrocinio e sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova.

Non solo una vetrina per tutte le realtà sportive liguri, ma anche e soprattutto uno strumento per avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione e inclusione e rendere sempre più grande la “rete” che ogni anno sostiene in modo significativo l’Associazione Gigi Ghirotti.

La Festa dello Sport è il frutto di un lavoro lungo un intero anno. Il risultato di un grande gioco di squadra con Porto Antico e numerosi partner, tutti accomunati dalla passione per lo sport e dalla voglia di promuoverne la pratica e i valori.

Celebriamo quest’anno il nostro 23° Galà delle Stelle. Una serata di sport e spettacolo che permetterà di raccogliere fondi a favore dell’Associazione presieduta dal Prof. Henriquet. Al fianco di Michele Corti, sul palco, ci sarà per la prima volta Lucia Anselmi, giornalista sportiva spezzina, da due anni in forza a Dazn. La partecipazione alla cerimonia è gratuita ma è necessario prenotarsi scrivendo una mail a info@stellenellosport.com. Sarà possibile donare direttamente ai volontari della Ghirotti concorrendo anche alla vincita di una crociera Msc per 2 persone.

Ad aprire la serata Dario Ayala e Alice Righetti, performer di sYnergiKa, scuola di circo e discipline acrobatiche attiva a Genova dal 2014, che si esibiranno in una spettacolare performance acrobatica al palo volante e alle cinghie aeree. In platea saranno presenti le massime autorità istituzionali e sportive. Ci sarà Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni, per tre volte premiata tra le stelle nel suo percorso sportivo. Prima partecipazione invece per Pierre Bruno, nazionale azzurro di rugby, e Vanni Oddera, campione mondiale di motocross freestyle. In video collegamento interverranno Federica Brignone e i “velisti d’oro” Ruggero Tita e Caterina Banti. Sul palco anche il pluricampione paralimpico, Francesco Bocciardo, grande testimonial di Stelle nello Sport nelle scuole e con il progetto SportAbility.

“La partecipazione è la nostra forza!”, sottolinea Michele Corti, ideatore del progetto. “Dopo il solito, attento, lavoro di scouting, le stelle del 2022 sono state elette da oltre 150.000 voti. Dalle scuole sono arrivati 6475 elaborati nell’ambito del Concorso scolastico “Il Bello dello Sport”. Più di 50 Istituti coinvolti in tutta la Liguria: un risultato straordinario. Il Premio Fotografico Nicali - Iren ha raccolto 364 “scatti” di gioia e amore per lo sport”. I vincitori saranno premiati alla Festa dello Sport sabato 21 (ore 11:00) in Piazza delle Feste con la partecipazione di due campioni del calibro di Paola Fraschini ed Edoardo Stochino.

Ritorna in sinergia con il Coni Liguria l’Olimpiade delle Scuole, con oltre 500 studenti che parteciperanno alle attività in Piazza delle Feste. Stelle nello Sport ha supportato anche l’Ufficio Scolastico regionale per l’organizzazione dei Campionati studenteschi, i Lions Porto Antico per la Baby Maratona e la Ficsf Liguria per il Palio remiero. Come per tradizione, nel cuore di piazzale mandraccio, ci sarà l’Area delle Stelle per educare allo sport con numerose discipline proposte da istruttori qualificati. Sul Palco della Festa oltre 100 esibizioni.

Numerosi gli eventi, tanti i testimonial che “scendono in campo” al fianco dei giovani: Pierre Bruno incontra i rugbysti venerdì (ore 17), Viviana Bottaro “insegnerà” karate sabato pomeriggio mentre Francesco Flachi si racconterà sul palco e poi giocherà con i ragazzi. In campo scenderà domenica mattina anche Christian Puggioni nel bellissimo torneo di calcio integrato.

Sinergia preziosa anche con la Primazona Fiv che propone numerose attività per lanciare il conto alla rovescia verso The Ocean Race mentre sabato sarà festa speciale per i Campioni della Jet Ski Therapy che potranno vivere le emozioni a bordo della moto d’acqua del sette volte campione del mondo Fabio Incorvaia.

Tre giorni stellari anche grazie a Festa della Ginnastica e Auxilium Day che brilleranno sabato pomeriggio in Piazza delle Feste mentre domenica pomeriggio sarà show con pattinaggio artistico e danza sportiva.

Un mix vincente di attività, eventi, discipline da provare ed emozioni da condividere con una importante, anzi storica, mission benefica. Al Galà delle Stelle e alla Festa dello Sport saranno raccolti fondi a sostegno dell’Associazione Gigi Ghirotti. Grande novità è la “lotteria delle stelle” con in palio una magnifica crociera Msc per due persone. I biglietti saranno disponibili presso lo stand Stelle nello Sport/Gigi Ghirotti per tutte e tre le giornate.

Aggiornamenti in tempo reale su www.stellenellosport.com/tag/festasport22/



(in basso la locandina con il programma)