Le eccellenze del territorio si fondono in una nuova creazione: nasce il pasticcino al Moscatello di Taggia (Foto e Video)

Il pasticcino al Moscatello di Taggia è il nuovo prodotto nato dall'accordo di filiera tra Rete di Imprese agricole "Terre del Moscatello" e il Laboratorio di pasticceria "Dolciaria BB".



La presentazione è avvenuta stasera in via Gastaldi 15, nel centro storico tabiese, nei locali dell'Enoturismo Terre del Moscatello. L'accordo è stato salutato dalla più classica delle strette di mano tra Sonia Parodi, Segretario della Rete di Impresa e Roberto Fiumara, il titolare dell'azienda artigianale di Taggia, specializzata nella produzione di dolci.

Il pasticcino è fatto con farina di nocciola e Moscatello. Un abbinamento nel quale i due principali ingredienti per quanto di gusto deciso non si sovrastano. Il vendemmia tardiva e il passito di Moscatello Si accompagnano perfettamente al nuovo dolce.

Questo nuovo prodotto segue la presentazione del raviolo al Moscatello, avvenuta un mese fa, sempre nell'ambito degli accordi di filiera che la rete di impresa sta portando avanti sul territorio con aziende leader nel settore. Un modo per fare business su più ambiti e al contempo promuovere il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche.

Le interviste

Il raviolo ed il pasticcino, quest’ultimo presentato in anteprima a Vinitaly, sono stati molto apprezzati e certificano il successo della missione della rete di impresa. Sono allo studio nuovi abbonamenti e ulteriori accordi di filiera, dalla rete di impresa non si pongono limiti alla fantasia.