Il ritorno ai concerti dopo la pandemia: il 5 giugno la musica di Adriano Celentano a Bordighera

Il concerto doveva essere proposto a dicembre, sospeso poi per l’ennesima ondata di chiusure causate dal Covid. Ma lo staff di ‘Tempo di Svalutation - Adriano Celentano Tribute Show’, non si è perso d’animo e ora che le restrizioni sono allentate è pronto a tornare sul palcoscenico.

La location è d’eccezione: si tratta del Kursaal Club di Bordighera, che torna alle origini dopo essere stato il locale ideale per i concerti dei migliori artisti italiani negli anni '70 e diventato poi il punto di riferimento per la disco music delle ultime tre generazioni. La pista da ballo diventa così un palcoscenico, godibile a 360° comodamente seduti sulle poltrone del Club più famoso della riviera, come in una vera sala concerti.

Sul palco il tributo a Celentano nato proprio a Bordighera e che da otto anni conquista le piazze e i teatri in giro per l’Italia. Enrico Gallo, nome del front-man e imitatore del ‘Molleggiato’, guida una band live di nove elementi, un corpo di ballo e una scenografia studiata nei minimi particolari in un concerto di quasi tre ore in cui rivivere tutti i grandi successi del cantautore più amato e discusso d’Italia: da ‘Azzurro’ a ‘Si è spento il sole’, da ‘Soli’ a ‘Pregherò’, da ‘L’emozione non ha voce’ ad ‘Acqua e Sale’. L’appuntamento è per domenica 5 giugno alle 21.